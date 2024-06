MILANO (ITALPRESS) – Federica Ravasi, 46 anni, di Vimercate è il nuovo presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. Ravasi, in precedenza è stata vice presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia con Roberto Perotti presidente.

“Ringrazio tutti i geologi che hanno voluto confermarci la fiducia. Sarò il Presidente di tutti con l’obiettivo di divulgare, far conoscere la professione del geologo, soprattutto alle nuove generazioni. Non ci fermeremo neanche per un millesimo di secondo e debutteremo subito con una conferenza importante sul tema della risorsa idrica. Domani, venerdì 28 Giugno approfondiremo la situazione acqua in Lombardia”, ha affermato a caldo, Federica Ravasi, nuovo presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia.

Ed ecco il Nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia: Federica Ravasi, Presidente, Sergio Santambrogio, Vice Presidente, Cristina Iarabek, Consigliere Segretario, Stefano Sesana Tesoriere.

Eletti consiglieri dell’Ordine dei Geologi della Lombardia: Paolo Granata con la Lista Continuità e Rinnovamento, Gilberto Zaina con Continuità e Rinnovamento, Samanta Cristante con Continuità e Rinnovamento, Andrea Piccin con Continuità e Rinnovamento, Paola Sala con Geologi con Prospettive e Vincenzo Giovine con Geologi e Prospettive.

E intanto, domani, venerdì 28 Giugno, alle ore 16.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, in Piazza Cairoli, i geologi si confronteranno sui limiti e prospettive della risorsa idrica in una fase di transizione climatica. Saranno affrontati tanti temi importanti come ad esempio la Pianificazione e tutela della risorsa idrica, ma anche la gestione canoni acque pubbliche in Lombardia e la qualità delle acque. Durante la conferenza che vedrà insieme esperti della Regione Lombardia, Ordine dei Geologi della Lombardia, il Politecnico di Milano, la Provincia di Pavia, dell’Università di Pavia, di Pavia Acque, di ConfAgricoltura, si parlerà anche del quadro idrogeologico del territorio lombardo, sulla situazione dei ghiacciai. Ci sarà anche spazio per il bilancio idrico riguardante proprio i ghiacciai.

Saranno analizzate le criticità del territorio in merito alla risorsa idrica, saranno affrontati i temi della siccità, del dissesto idrogeologico, della rete idrica, ma anche della valorizzazione della risorsa come fonte di energia. L’evento è organizzato dall’Ordine dei Geologi della Lombardia, dal Rotary Pavia, dal Collegio Cairoli, dall’Università di Pavia, dall’Ordine degli Ingegneri, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Pavia.

– Foto: Ufficio stampa Ordine geologi Lombardia –

(ITALPRESS).