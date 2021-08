TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del CIO. L’annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell’MPC e dell’IPC. L’olimpionica azzurra nei 200 sl, primatista della specialità e unica atleta nella storia ad aver partecipato a cinque finali a cinque cerchi consecutive, è entrata nel prestigioso consesso del Comitato Olimpico Internazionale, ottenendo 1.658 voti. La Pellegrini resterà in carica per 7 anni (non 8 a causa del differimento delle elezioni a causa del rinvio dei Giochi) ed entrerà automaticamente in Giunta e Consiglio Nazionale del Coni.

Insieme alla Pellegrini sono stati eletti Pau Gasol (basket, Spagna, 1.888 voti), Maja Martyna Wloszczowska (ciclismo, Polonia, 1.674 voti) e Yuko Ota (scherma, Giappone, 1.616 voti). I quattro nuovi membri sostituiscono i rappresentanti arrivati al termine del mandato, vale a dire Kirsty Coventry, Danka Bartekova, Tony Estanguet e James Tomkins. A votare, fa sapere il Cio, sono stati 6.825 atleti, il 61,27 per cento degli aventi diritto.

