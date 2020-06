BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Se e quando il circuito Atp ripartirà in questo 2020, Roger Federer non ci sarà. Stagione finita per il fuoriclasse di Basilea, 39 anni il prossimo 8 agosto, finito di nuovo sotto i ferri dopo l’intervento al ginocchio destro a cui era stato sottoposto lo scorso febbraio. E’ lo stesso Federer ad annunciare sui social che “alcune settimane fa ho accusato una ricaduta durante la riabilitazione e sono stato costretto a sottopormi ad un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Come già feci in vista della stagione 2017, intendo dunque prendermi il tempo necessario per essere al 100%, pronto a giocare ai miei massimi livelli. Mi mancheranno i tifosi e il circuito ma sono impaziente di rivedervi tutti all’inizio della stagione 2021”.

(ITALPRESS).