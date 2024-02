BIELLA (ITALPRESS) – Un dromedario a Biella. E’ questa l’anomala accoglienza organizzata dal comitato locale di Fratelli d’Italia, in occasione della presentazione del libro di Matteo Renzi in città. A guidare la carovana l’assessore al Lavoro della Regione, Elena Chiorino. Se da un lato Renzi è a Biella anche per chiedere chiarezza sulla vicenda Pozzolo, dall’altra Fdi chiede chiarezza all’ex premier sui suoi rapporti con l’Arabia Saudita, di qui la scelta di portare in piazza un dromedario.

“Ci hanno fatto un gigantesco spot al libro – la replica del leader di Italia Viva durante la presentazione del libro -. Questa è la dimostrazione della differenza tra influencer e politici. Andare al circo a prendere un dromedario… E’ la dimostrazione che non sanno parlare dei contenuti. Mi attaccano sull’Arabia da anni, ma oggi sta emergendo chiaramente l’importanza geopolitica di sostenere le leadership moderate e riformiste della penisola arabica”.

– Foto Fratelli d’Italia Biella –

(ITALPRESS).