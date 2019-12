FCA-PSA, VIA LIBERA ALLA FUSIONE

Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA hanno firmato un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business "per creare il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato". abr/red