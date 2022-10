BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Doppio successo per FCA Bank in occasione dei Motor Finance Europe Awards 2022, evento che ha riunito a Berlino i principali player internazionali del mondo del finanziamento auto. La Banca si è aggiudicata due premi: il “Digital Innovation of the Year” e il “Best ESG/Sustainability Initiative of the Year”. A ottenere il primo dei due titoli è stato InstantCar, il finanziamento auto a esito istantaneo che, sfruttando i più recenti sistemi digitali, permette di ottenere una valutazione creditizia e completare il finanziamento auto in soli tre minuti. Il secondo premio è stato assegnato per le soluzioni finanziarie sviluppate per guidare la transizione verso una mobilità sostenibile, come i finanziamenti GO4xe e GOeasy. Ad oggi i veicoli ibridi ed elettrici rappresentano oltre il 37% del totale dei modelli finanziati da FCA Bank, attraverso prodotti customizzati e “su misura”, pensati per incoraggiare l’approccio dei clienti alle tecnologie green, garantendo la massima flessibilità per venire incontro alle più diverse esigenze.

Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank, è intervenuto all’evento con un lungo discorso intitolato “Discovering how electromobility with dedicated mobility solutions can allow everybody to drive green”, in cui ha illustrato la gamma di prodotti finanziari innovativi e presentato il nuovo bran Drivalia, nato con l’ambizione di diventare uno dei principali operatori del settore della nuova mobilità in Europa. Hanno preso parte all’evento anche Luca Pollano, Chief Information Officer di FCA Bank, che ha ritirato il premio “Digital Innovation of the Year”, e Valentina Lugli, Communication and CSR Manager, a cui è stato consegnato il “Best ESG/Sustainability Initiative of the Year”.

