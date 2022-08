TORINO (ITALPRESS) – FCA Bank, banca con un’esperienza quasi centenaria nei settori del finanziamento e della mobilità, è presente per la prima volta con un proprio stand al Caravan Salon di Dùsseldorf, la più importante fiera d’Europa dedicata ai veicoli per il tempo libero, che quest’anno riunisce più di 700 espositori provenienti da 34 Paesi. La presenza alla 61° edizione del Salone rappresenta per FCA Bank un momento culminante del percorso di sviluppo internazionale nel settore del leisure, che ha portato la Banca a porsi come operatore leader a supporto della vendita di camper e caravan. La Banca sarà al Caravan Salon dal 26 agosto (Preview Day) al 4 settembre presso lo stand D44 all’interno della Hall 16, insieme alla branch tedesca FCA Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland. La partecipazione alla fiera sarà l’occasione per illustrare ai visitatori i propri innovativi servizi finanziari, sviluppati per rispondere a tutte le esigenze dei clienti legate ai veicoli dedicati al tempo libero.

FCA Bank conferma così il proprio impegno e la volontà di consolidare la propria presenza nel mercato europeo dei veicoli ricreazionali: un settore in forte espansione presso il pubblico internazionale che, come attestato dai dati della European Caravan Federation, ha registrato negli ultimi anni una crescita record in termini di immatricolazioni. “Siamo lieti di poter supportare i nostri partner dealer, con soluzioni innovative e vantaggiose, e i nostri consulenti finanziari, così da permettere a visitatori e appassionati di realizzare il sogno di possedere una casa mobile” afferma Karsten Borkowsky, Amministratore delegato di FCA Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland.

foto: ufficio stampa Fca Bank Group

(ITALPRESS).