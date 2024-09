MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 20 settembre alle 19:30 Mercato Centrale Milano torna protagonista della Milano Fashion Week con la sfilata evento aperta al pubblico Milano Underground. Il progetto, nato dalla rinnovata collaborazione con Angelo Cruciani, direttore del brand Yezael e ideatore dell’iniziativa, riunisce designer affermati nel panorama indipendente e nuovi talenti con l’obiettivo di raccontare i nuovi linguaggi della contemporaneità estetica e portare alla luce la parte più trasgressiva e creativa della capitale della moda italiana. Come una grande mostra d’arte collettiva in movimento, modelle e modelli si alterneranno sulla passerella in un’unica, trasversale performance, dove l’identità individuale si completa in un ritratto collettivo. Così come le creazioni sfileranno in passerella in ordine sparso, così faranno gli stilisti a fine sfilata. Il fashion show mira così a unire gli stilisti in un contesto che intende parlare di unione di linguaggi personali, che fanno squadra e trovano valore in un concetto di moda condivisa, capace di includere tutte le individualità.(ITALPRESS).

Foto: Mercato Centrale Milano