Farmaci, Cattani “L’innovazione sulla ricerca si sposi con i diritti”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi celebriamo una giornata importante per l'industria farmaceutica: la focalizzazione della ricerca sulla medicina di genere, la scienza per le differenze e quindi è un impegno che prosegue a livello mondiale, con un numero significativo e crescente di studi clinici in fase di sviluppo per la medicina di genere, per la medicina femminile, dalla sfera oncologica alla fera neurologica". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine dell'evento "La scienza per la differenza. La via multidisciplinare alla medicina di genere". "Noi crediamo che l'innovazione della ricerca farmaceutica debba sposarsi con i diritti - ha aggiunto -. Di questo ne facciamo un pilastro nelle nostre aziende". xc3/sat/mca1