BOLOGNA (ITALPRESS) – Oltre duecento ceramisti e operatori tecnici provenienti da ventinove paesi di tutto il mondo, dal Sud America alla Polonia, dall’Estonia al Giappone, si danno appuntamento dal 30 agosto al 1 settembre a Faenza per l’ottava edizione di Argillà Italia, uno dei principali festival e mostra mercato della ceramica a livello europeo organizzato dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza in nome del comune di Faenza e in collaborazione con il Comune stesso. Un fine settimana speciale dove la ceramica sarà la protagonista indiscussa in una delle città più importanti in Europa della ceramica per tradizione e contemporaneità. Oltre novanta gli eventi che accompagneranno il visitatore a toccare con mano, a conoscere e a vivere, in prima persona, l’esperienza di una delle arti più antiche del mondo. Così sarà possibile curiosare e fare acquisti tra gli stand, visitare mostre, ma anche partecipare a laboratori per bambini, workshop, incontri, conferenze, assistere a dimostrazioni spettacolari di formatura, cottura e performance d’arte contemporanea o visitare i Musei e i monumenti della città che effettueranno aperture straordinarie e in alcuni casi visite guidate. Al sedicesimo anno di vita Argillà Italia è diventata un punto di riferimento del settore in tutta Europa, un momento di riflessione e analisi sul futuro dell’artigianato ceramico sempre in bilico tra arte e design. Così il programma ufficiale delle mostre e degli eventi collaterali – prevede una proposta diversificata tra innovazione e tradizione, che vede la collaborazione delle principali istituzioni e associazioni in città che si occupano di ceramica, arte e formazione. Sono ben trenta le mostre ufficiali, trentaquattro le mostre off, oltre venticinque gli eventi tra concerti, conferenze, laboratori, proiezioni, degustazioni di sake, cerimonie del tè, dimostrazioni di kintsugi e visite guidate. Un’attenzione particolare è stata riservata alle produzioni provenienti dai Paesi Baltici, che quest’anno sono stati scelti come Paesi ospiti e saranno presenti con una ventina di espositori alla mostra mercato e una ricca mostra al Teatro Masini dal titolo “Baltic Connections” (inaugurazione il 30 agosto, ore11) a cura di Valentins Petjko (Lettonia), Aivars Baranovskis (Lettonia), Agne Šemberaite (Lituania), Pille Kaleviste (Estonia) che espone le opere di oltre sessanta artisti per offrire uno sguardo sulla vivace scena ceramica contemporanea dei Paesi baltici. Grazie alla passione condivisa per la narrazione e a un profondo legame con il proprio mestiere, questi artisti esplorano una miriade di temi, sperimentando forme innovative e fino ad arrivare ad espressioni concettuali. Argillà è una grande festa alla scoperta della ceramica passeggiando per le vie del centro storico di Faenza, addentrandosi anche in cortili e spazi privati che, solo in questa occasione, aprono le porte al pubblico grazie alle tantissime proposte spontanee del circuito di Argillà OFF di mostre, concerti e inaugurazioni fino ad arrivare agli eventi spettacolari organizzati nelle piazze principali della città attraverso i quali si potrà ammirare il processo creativo della ceramica. In questa direzione da non perdere il Mondial Tornianti, l’avvincente competizione di tornio a cui parteciperanno tornianti provenienti da tutto il mondo nella nuova location di fronte al Duomo, Thomas Benirschke con la sua Pottery Bicycle Argi-bike, Davide Brini con il Tornio magico; Emidio Galassi con una performance di cottura ceramica, e il grande forno spettacolare all’aperto, progettato e coordinato dal gruppo “MADE in NOVE: ante impression” che si cimenterà in una cottura ceramica sperimentale a legna.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Argilà Italia