COMO (ITALPRESS) – “Servono più cattiveria, più coraggio, più fiducia in sè stessi. E una riflessione. Davanti a noi non ci sarà sempre la Juve”. E’ il pensiero di Cesc Fabregas in vista della trasferta di Cagliari. “Sì, abbiamo perso tanti duelli dal punto di vista fisico, ma si migliora soprattutto imparando ad anticipare il movimento dell’avversario, non è dunque una questione di forma, ma di crescita in qualità”

“Non sarà questo il Como che si vedrà durante il campionato, tra qualche settimana. Serve tanto allenamento ma ci arriveremo” continua il tecnico dei lariani.”Grazie al lavoro, grazie ai rinforzi del mercato. Che in queste ore si susseguono in casa Como a ritmo incessante. E’ lo stesso Fabregas ad annunciare che già a Cagliari tra i convocati ci sarà Sergi Roberto: l’ex capitano del Barcellona comincerà subito ad ambientarsi con i nuovi compagni. E ci saranno altre novità, l’iracheno Ali Jassim, il gambiano Fadera, l’argentino Perrone. Tutti in panchina, ma non è detto che qualcuno di loro non possa essere chiamato in causa durante la gara.

“Anche se qualcuno ci descrive diversamente, noi siamo una squadra con tanti ragazzi giovani”, ricorda Fabregas, per sottolineare la necessità di avere un pò di pazienza e ancora tanto da lavorare. In amichevole quest’estate il Como aveva battuto nettamente il Cagliari, “ma questa sarà decisamente un’altra partita, per quanto certi movimenti saranno gli stessi. E sarà una gara difficile, loro sono bravi a giocare con le palle lunghe in contropiede, hanno Luvumbo che è molto rapido. Per affrontarli dovremo essere a un ottimo livello, e soprattutto giocare con coraggio e fiducia, a differenza di come abbiamo fatto con la Juve”.

