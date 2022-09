BENEVENTO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento che lo ha scelto per sostituire l’esonerato Fabio Caserta. La società sannita annuncia in una nota di “aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Fabio Cannavaro. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17, presso Palazzo Paolo V di Benevento”.

Per Cannavaro, capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 e Pallone d’Oro nello stesso anno, è la prima esperienza da allenatore in Italia, nonchè in Europa, dopo le avventure in Arabia Saudita e in Cina.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

