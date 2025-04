La F1 sbarca a Miami, Vasseur “Vogliamo continuare a fare progressi”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La Formula 1 parte per il primo dei tre viaggi stagionali negli Stati Uniti, in vista del Gran Premio di Miami presso il Miami International Autodrome. Si tratta della sesta gara dell’anno e del secondo weekend Sprint. Il weekend di Miami segna il primo anniversario della collaborazione tra Ferrari e HP nel ruolo di title partner.

Per celebrare la ricorrenza, le due SF-25 scenderanno in pista con una livrea speciale, che sarà presentata oggi pomeriggio a Miami. Il tracciato combina tratti veloci con sezioni più tecniche, offrendo diverse opportunità di sorpasso, in particolare nei rettilinei tra le curve 8-11 e 16-17, dove è possibile attivare il DRS.

La configurazione richiede un compromesso tra basso carico aerodinamico, utile nei rettilinei, e una buona stabilità nelle curve più lente. “Dopo qualche giorno trascorso a Maranello, utile per analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale, siamo pronti per scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP”, le parole alla vigilia di Fred Vasseur, team principal della Rossa.

“In Florida ci attende il secondo weekend Sprint della stagione, per il quale ci siamo preparati al meglio in fabbrica dal momento che avremo a disposizione soltanto un’ora di prove libere prima di andare in qualifica per la gara sprint del sabato, e dunque il peso specifico del lavoro fatto al simulatore e nei briefing preparatori è ancora più elevato – aggiunge – Vogliamo continuare a fare progressi sul piano della prestazione, sull’onda delle incoraggianti prove offerte dalla SF-25 nelle gare di Bahrain e Gedda”.

Per quanto riguarda le caratteristiche del circuito di Miami e le principali sfide tecniche che presenta, “è una combinazione unica di struttura permanente e circuito cittadino temporaneo – è invece l’analisi di Paul Wang, responsabile aero software Ferrari – Come sa chiunque abbia visitato Miami, la principale sfida tecnica del weekend sarà senza dubbio il clima. Celebre per l’elevata umidità e le alte temperature, il Gran Premio di Miami presenta una serie di difficoltà, dalla gestione della temperatura degli pneumatici, alla bassa aderenza dell’asfalto, fino alla presenza dei muretti. È una gara che richiede la massima precisione, sia da parte dei piloti che degli ingegneri”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).