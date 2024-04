ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà sicuramente una novità sul podio del Gran Premio di Miami. E non si tratta di un pilota, anche perchè il grande favorito per la vittoria sarà ancora una volta Max Verstappen, che già ha trionfato due volte in Florida. A debuttare sarà infatti una speciale edizione del Podium Cap, che Pirelli fornisce ai tre piloti che si classificano ai primi tre posti del Gran Premio, nonchè al rappresentante della squadra vincitrice: di colore turchese – che riprende le acque antistanti le spiagge della città – riporta infatti delle palme stilizzate, uno degli elementi emblematici di Miami, nonchè la bandiera degli Stati Uniti d’America.

Il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento stagionale, è la prima delle tre trasferte negli Stati Uniti d’America della Formula 1 di questo 2024. Quella in programma dal 3 al 5 maggio è la terza edizione di questa gara, inserita nel calendario a partire dal 2022.

