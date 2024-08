MILANO (ITALPRESS) – “Il Gran Premio di Monza è patrimonio nazionale. Un’icona dell’Italia nel mondo che, da oltre novant’anni, vede protagonista l’autodromo fondato e realizzato grazie all’Automobile Club di Milano”. Parte da questa considerazione Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, per ringraziare il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione, Attilio Fontana “sempre in prima linea, con un impegno costante, per affermare il valore e il significato dell’appuntamento con la Formula Uno a Monza”. “Sono certo – conclude Geronimo La Russa – che, con il presidente di ACI Italia Angelo Sticchi Damiani e con un lavoro di squadra, il ‘Tempio della Velocità’ continuerà a essere protagonista del Campionato mondiale anche dopo il 2025”.

