BOLOGNA (ITALPRESS) – “Abbiamo l’ambizione di collocare il Gran Premio di Imola dentro al calendario anche nei prossimi anni, annuale o biennale che possa essere. Oggi otteniamo ciò che molti pensavano impossibile, cioè la replica e il raddoppio in solo due anni di quello che lo scorso anno dopo quattordici anni era stato un sogno che era diventato realtà”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, annunciando il ritorno nel 2021 del gran premio di Formula Uno a Imola. “L’annuncio di questa mattina arriva con un duro e grande lavoro che abbiamo fatto”, commenta Bonaccini sottolineando che “l’importante collaborazione” con Aci. Bonaccini annuncia anche che la Regione sta lavorando con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per un progetto che possa conciliare “questo grande appuntamento e la possibilità di promuovere le eccellenze dell’Emilia-Romagna”. “Continuiamo – spiega il presidente – a voler segnare questa terra come terra in cui lo sport diventa ambasciatore e veicolo di promozione delle nostre eccellenze. Attraverso lo sport vogliamo usare quel linguaggio universale che arriva in tutto il mondo e che può promuovere l’Emilia-Romagna, oggi segnata come tutti i territori da questa drammatica pandemia”. Quanto alla possibilità che il gran premio possa essere aperto al pubblico “ci auguriamo – osserva Bonaccini – che a metà aprile ci possa essere almeno una timida ripresa degli ingressi, ma in questo momento la cosa importante è poter dire che abbiamo vinto ancora una volta la sfida”. “La giornata di oggi – conclude il governatore – è davvero una gran bella giornata dentro un quadro che è ancora quello di una sfida a questa pandemia che vogliamo sconfiggere il prima possibile”.

“E’ un giorno importante questo perchè è bello che l’Italia abbia ancora una volta due gran premi e che possa tornare Imola ancora nel 2021. Sappiamo la bellissima storia che Imola ha alle spalle, vent’anni di gran premi di F1, questo ritorno è benaugurante” il commento di Angelo Sticchi Damiani, presidente

Aci. Per il ritorno della Formula Uno sul circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrara “si sono create le condizioni perchè questo accadesse” e, in particolare, il presidente di Aci sottolinea “la grandissima determinazione” delle istituzioni, a partire dalla Regione, “che hanno voluto che tutto questo accadesse”. “Le cose non accadono per caso”, osserva Sticchi Damiani. “Una cosa così importante – spiega – che impegna notevolmente sia Formula Imola, che la Regione e il Comune è il risultato di un grande sforzo, di una grande volontà e di una grande determinazione di cui sono veramente soddisfatto e orgoglioso da italiano e grande appassionato di questo gran premio”.

(ITALPRESS).