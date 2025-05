TRIESTE (ITALPRESS) – “Vorremmo legare sempre di più l’immagine del Friuli Venezia Giulia allo sport e la Regione è disponibile a proseguire un percorso insieme al Coni, come abbiamo fatto in questi anni, nella convinzione che lo sport sia un valore, che formi i cittadini del domani e crei economia. La scelta di Lignano Sabbiadoro come sede di Eyof 2027 è stata certamente agevolata dalla presenza di infrastrutture forti, ma ci auguriamo che l’eredità che il festival olimpico della gioventù europea lascerà in Friuli Venezia Giulia sia di miglioramento per lo sviluppo ricettivo e impiantistico. Per questo la Regione ha investito e continuerà ad investire”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla firma dell’host city contract tra le istituzioni regionali e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e il Comitato olimpico europeo (Coe), che ha dato ufficialmente il via il percorso organizzativo per il XIX Festival Olimpico della gioventù europea – edizione estiva, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 24 luglio al 1° agosto 2027.

Hanno firmato oltre al governatore il presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Olimpico Europeo (Coe) Spyros Capralos, l’executive president summer EYOF 2027 Giorgio Brandolin e il sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, alla presenza del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil e di Liney Halldorsdottir, presidente della commissione Eyof dei Comitati olimpici. Dopo aver ospitato l’edizione estiva nel 2005 e quella invernale a livello regionale nel 2023, Fedriga ha sottolineato come la Regione sia fiera di ospitare nuovamente Eyof, un evento di caratura internazionale che riporta in Friuli Venezia Giulia, dopo oltre vent’anni, una manifestazione olimpica giovanile di rilievo continentale. Il governatore ha ricordato che la linea della Regione per gli investimenti è stata quella di valorizzare gli impianti presenti a Lignano Sabbiadoro, evitando consumo di suolo e per far raggiungere Lignano Sabbiadoro ad una centralità sempre più forte nel mondo degli eventi sportivi.

I numeri sono imponenti, come evidenziato dal presidente uscente del Coni Malagò – ringraziato personalmente da Fedriga, che lo ha definito “un presidente che ha fatto la storia del Coni”: saranno 50 gli impianti sportivi coinvolti tra Lignano Sabbiadoro, Latisana, Palazzolo dello Stella, San Giorgio di Nogaro e Rivignano Teor, a testimonianza di una rete territoriale coesa; si prevedono circa 4.000 partecipanti tra atleti e allenatori, oltre a 800 volontari e una logistica articolata che comprenderà 70 mezzi di trasporto tra autobus e vetture organizzative. Tredici le discipline, dalla ginnastica artistica all’atletica leggera, passando per il basket, la pallamano, il judo, il nuoto, la pallavolo, la canoa sprint, il ciclismo, il golf, la scherma, lo skateboard e il triathlon. In aggiunta al programma ufficiale, è prevista una giornata speciale dedicata a un evento paralimpico integrato. Nato nel 1990, il Festival olimpico della gioventù europea (Eyof) rappresenta il primo evento multisportivo europeo di alto livello riservato ai giovani atleti, promosso dal Coe. Ogni due anni, in alternanza tra edizione estiva e invernale, giovani sportivi tra i 14 e i 18 anni provenienti da 50 Paesi si confrontano in un contesto che va oltre la competizione sportiva: Eyof – hanno rilevato tutti gli interventi – è una scuola di valori olimpici, di inclusione, amicizia e rispetto reciproco, nonché un trampolino di lancio verso le Olimpiadi per molti dei futuri campioni del mondo.

