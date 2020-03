Export in rialzo nel Nord-Est, in calo nel Nord-Ovest

Nel quarto trimestre 2019, secondo i dati Istat, si stima una crescita del 3% delle esportazioni per il Nord-est e dell'1,9% per il Centro. In lieve calo Sud e Isole (-0,1%), mentre il Nord-Ovest fa segnare una piu' ampia flessione, con -1,8%.