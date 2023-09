Export, Emiliano “Riflessione su come aumentare le nostre competenze”

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) - “La Puglia ha partecipato con grande interesse agli Stati Generali dell'Export qui ad Alba. Una giornata a discutere e a riflettere su come aumentare la nostra capacità di esportare, ma non solo. Come stabilire legami ed imparare e conoscere i sistemi economici e sociali dei paesi nei quali le merci devono arrivare, e più in generale come aumentare le nostre competenze, perché l'export non è un’attività mordi e fuggi, non è un'impresa istantanea; si coltiva nel tempo, si fonda su credibilità e poi, e questa è la nostra speranza, costruisce amicizia; è poi l'amicizia che dà al business un ruolo importante nel futuro di tante aziende e di tante famiglie”. Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando agli Stati Generali dell’Export ad Alba. mgg/ (Fonte video: Regione Puglia)