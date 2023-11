Expo2030, Pecoraro Scanio ”Ombre su trasparenza decisione a Parigi”

ROMA (ITALPRESS) - "La candidatura di Roma sui temi della sostenibilità e inclusione é considerata da tutti gli esperti indipendenti la migliore e quella più in sintonia con lo spirito di Expo. Purtroppo i metodi di campagna per raccogliere il consenso da parte dei 170 paesi votanti lasciano molti dubbi sulla trasparenza". Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, già ministro che aiutò Milano per Expo2015 e tra i primi a sostenere la candidatura di Roma a sede di Expo2030 lanciata dalla sindaca Raggi rilanciando un allarme alla vigilia della decisione del Bureau International des Expositions che voterà domani a Parigi. "Vorremmo sapere chi ha pagato viaggi e soggiorni a Parigi per molti piccoli stati e con quali modalità si sono mosse le istituzioni pubbliche e le grandi company private. Il Bureau International des Expositions rappresenta stati non imprese private e deve garantire trasparenza specie dopo le opache vicende dei mondiali in Qatar. Va apprezzato il lavoro unitario e serio fatto dal Comune di Roma con Governo e Regione. Dobbiamo confidare nella serietà e trasparenza del voto". pc/gtr