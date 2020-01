ROMA (ITALPRESS) – Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG) per la Rai e resi noti su “Porta a porta”, che rappresentano l’80% del campione, Stefano Bonaccini, presidente uscente e candidato del centrosinistra, sarebbe al 47%-51%, Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra avrebbe una forchetta tra il 44%-48%, Simone Benini per il M5S tra il 2% e il 5%, Marta Collot per Potere al Popolo tra 0% e 1%

In Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli ha una forchetta tra il 49% e il 53%, Pippo Callipo del centrosinistra si attesta tra il 29% e il 33%, il candidato del M5S-Calabria Civica Francesco Aiello tra il 7% e l’11%, Carlo Tansi, sostenuto da alcune liste civiche, anche lui sarebbe tra il 7% e l’11%.

(ITALPRESS).