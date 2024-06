FIRENZE (ITALPRESS) – Sull’ex fabbrica Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) “la risposta dei ministri dimostra che solo una legge nazionale può dare il senso di un esproprio che possa reimmettere nello stabilimento di Campi Bisenzio anche esperienze lavorative che possano indirizzarsi all’automobile del futuro, la mobilità sostenibile. Dobbiamo lavorare su quella”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Giani ha sottolineato come ci sia “la possibilità di lavorare, massimo nei prossimi dieci giorni voglio essere a Roma per approfondire con i ministri questi aspetti. Dai provvedimenti che potremo prendere non dimentichiamoci che vi è sempre la necessità di lavorare qui per dare prospettive di lavoro a quei 142 della Gkn che ancora si trovano in una situazione di sostanziale disoccupazione. Il commissario serve proprio per mettere anche punti certi, poter procedere con quegli interventi di ammortizzatore sociale, di formazione, di riqualificazione per altre imprese dei dipendenti. Oggi sono sostanzialmente disoccupati, ma ancora qualificati come dipendenti quindi gli si impedisce di poter godere degli interventi che la Regione e lo Stato potrebbero dare”.

