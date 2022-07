Evasione fiscale, Gdf scopre 10 mln riciclati in criptovalute

Evadevano il fisco aprendo e chiudendo società nel giro di poco tempo, poi riciclavano i profitti all'estero in criptovalute. E' quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Firenze in un'operazione che ha portato a 48 misure cautelari in tutta Italia. fil/gsl