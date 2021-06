Eutanasia, Sala: “Non sono contrario al referendum”

"Non sono contrario e ho supportato anche Marco Cappato nei momenti più critici, vorrei verificare bene, rifletterci bene, per capire a fondo e tecnicamente la questione". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito al referendum sull'eutanasia promosso dai Radicali.