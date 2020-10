ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto il settore delle costruzioni ha registrato, su base destagionalizzata, un aumento della produzione del 2,6% su base mensile nell’area dell’euro e del 2,4% in Unione Europea. Lo rileva Eurostat. A luglio il settore ha riscontrato una crescita congiunturale dello 0,3% nell’Eurozona e un dato invariato nella Ue. In termini tendenziali il mese di agosto mostra un calo della produzione dello 0,9% nell’area dell’euro e dell’1,5% in Unione Europea.

