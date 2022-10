BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Poteva andare decisamente meglio. Sorteggio tosto per gli azzurrini in vista della fase finale dell’Europeo Under 21 che si giocherà dal 21 giugno all’8 luglio fra Georgia e Romania. L’Italia, inserita in seconda fascia, è finita nel gruppo D con Francia, Svizzera e Norvegia. “Speravamo meglio – confessa il ct degli azzurrini, Paolo Nicolato – E’ un girone che ci motiva molto, anche se è il più complesso, con la Francia che è sempre a livelli altissimi, la squadra più forte della terza fascia che era la Svizzera – ha fatto i nostri stessi punti chiudendo però seconda nel suo girone mentre noi siamo arrivati primi – e la Norvegia che è un osso molto duro, una squadra molto fisica e che gioca con grande intensità”. Ma c’è tempo per prepararsi: “Siamo molto motivati – assicura Nicolato – Speriamo di arrivare bene e giocarcela bene con ragazzi che hanno fatto un certo minutaggio perchè troveremo squadre composte da calciatori che giocano molto”. Questi i quattro gironi dell’Europeo Under 21:

Gruppo A: Georgia, Portogallo, Belgio, Olanda;

Gruppo B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia;

Gruppo C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele;

Gruppo D: Norvegia, Svizzera, Francia, ITALIA.

