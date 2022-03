ROMA (ITALPRESS) – Jacopo Rizzi è campione d’Europa Under 17 nella spada maschile. E’ la quarta medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022 che oggi hanno regalato ai colori azzurri anche l’argento di Martina Giancola nella sciabola femminile. Un sabato esaltante per la scherma italiana, arrivata in doppia cifra nel totale (11 podi finora) nella kermesse continentale in Serbia. A segnare la giornata è il trionfo di Jacopo Rizzi. Lo spadista della Polisportiva Scherma Bergamo, allievo del maestro Francesco Calabrese, è salito sul gradino più alto del podio dopo una gara bellissima, sancita da una fantastica finale vinta per 15-14 contro l’israeliano Alon Sarid. Un match che è stato il degno epilogo di una prestazione spettacolare per Rizzi, che ha recuperato all’avversario ben tre stoccate nel momento decisivo, prima di piazzare il colpo vincente e far risuonare ancora una volta all’Inno di Mameli Alla Spens Arena, per la soddisfazione dello staff tecnico rappresentato dai maestri Dago Tassinari e Francesco Leonardi. Jacopo Rizzi era approdato in zona medaglie offrendo una prestazione eccellente, in crescendo. Dopo cinque vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, l’atleta bergamasco ha debuttato nel tabellone a eliminazione diretta superando 15-10 il ceco Vachovec, poi ha rifilato un 15-6 all’ucraino Gumeniuk e nel match che valeva il pass per i “top 8” ha vinto con il punteggio di 15-9 il derby italiano con Matteo Galassi, reduce da due medaglie di bronzo vinte tra gli Under 20 e oggi nono classificato.

La certezza del podio Rizzi l’ha conquistata battendo per 15-8 il francese Wingerter al termine di un incontro perfetto. Interpretazione ripetuta anche in semifinale, contro il norvegese Malvik, sconfitto dal lombardo 15-11 in un match sempre comandato seppur di misura dall’azzurrino, che ha poi piazzato l’allungo decisivo. Come Galassi, che era numero 2 del tabellone dopo un gran girone ed era approdato in scioltezza nel tabellone da 16 prima di perdere la sfida tutta azzurrina con Rizzi, si è fermato a un passo dai quarti di finale anche Giacomo Patrick Pietrobelli (14esimo) che ha riscattato un girone con qualche difficoltà (3 vittorie e altrettante sconfitte) aggiudicandosi ben tre assalti a eliminazione diretta, arrendendosi solo al britannico Brooke all’ultima stoccata, in un match vibrante e chiuso 15-14.

Stop nel turno dei 64, invece, per Fabio Mastromarino. Emozioni azzurre anche nella sciabola femminile, arma in cui a portare sul podio il Tricolore è stata una splendida Martina Giancola, salita sul secondo gradino. Soltanto l’ungherese Anna Spiesz, imponendosi in finale per 15-7, ha privato dell’oro l’atleta del Club Scherma San Severo (responsabile tecnico Andrea Stroppa) ma la sua è davvero una medaglia d’argento che brilla, per la soddisfazione dei maestri azzurri Tommaso Dentico e Sorin Radoi.

Martina Giancola, dopo aver fatto il pieno di vittorie (cinque) nel suo girone, ha prima vinto il derby italiano contro Elisabetta Borrelli per 15-13, poi ha staccato il biglietto per le “top 8” dominando con un perentorio 15-8 la francese Manga. Concentratissima e decisa ad arrivare a medaglia, la Giancola ha condotto dal principio anche il quarto di finale con l’ungherese Kovacs, imponendosi 15-11. In semifinale l’atleta pugliese ha così trovato la rumena Alexe, battendola per 15-10 e riscattando due sue compagne di squadre. La portacolori della Romania, infatti, aveva eliminato sia Maria Clementina Polli per 15-12 nel tabellone da 32 che Mariella Viale con lo stesso punteggio nei quarti di finale. Resta il rimpianto per la sciabolatrice napoletana, già sul terzo gradino del podio nella prova a squadre della categoria Giovani, per aver solo sfiorato un posto tra le “magnifiche quattro” dopo una grande rimonta. Per lei ottava posizione e appuntamento, insieme alle sue compagne, fissato per lunedì. Già da domani, infatti, ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022 entreranno in scena le competizioni a squadre Under 17. La domenica sulle pedane serbe sarà dedicata alle formazioni di fioretto femminile, spada femminile e sciabola maschile. Per l’Italia quartetto delle fiorettiste punterà sulla campionessa europea individuale della categoria Cadetti, Matilde Molinari, con la medaglia di bronzo Sofia Giordani, Beatrice Pia Maria Bibite e Greta Collini. Il team delle spediste, invece, sarà composto da Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Elisa Treglia e Federica Zogno. Infine la squadra degli sciabolatori che schiererà Antonio Aruta, Davide Cicchetti, Edoardo Reale e Marco Stigliano.

