ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato le convocazioni per i Campionati Europei Assoluti Individuali di Plovdiv 2023, in programma dal 16 al 18 giugno. La kermesse sulle pedane bulgare, oltre ai titoli continentali, metterà in palio punti per la qualifica Olimpica a livello individuale, mentre per le competizioni a Squadre la corsa verso Parigi 2024 si sposterà a fine mese a Cracovia, nell’ambito dei Giochi Europei. Sono 24 in tutto gli azzurri prescelti dai CT Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola, più una riserva in Italia per specialità.

Nel fioretto risponderanno alla convocazione Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi per la gara femminile; Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi rappresenteranno il Tricolore nella prova maschile (è out Tommaso Marini che sta curando un problema alla spalla). Indicati come riserve in patria Erica Cipressa e Davide Filippi.

Nella spada Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara sono i quattro uomini selezionati; tra le donne, invece, le azzurre prescelte sono Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Le riserve per l’arma non convenzionale saranno Andrea Santarelli e Giulia Rizzi.

Infine, la sciabola: per la gara maschile convocati Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele; nella prova femminile saranno in pedana Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile. Resteranno in Italia come riserve Riccardo Nuccio ed Eloisa Passaro.

Il programma dei Campionati Europei Individuali di Plovdiv vedrà di scena due competizioni al giorno. Il 16 giugno il via con la spada maschile e il fioretto femminile, il 17 toccherà a spadiste e sciabolatori, chiusura il 18 con fioretto maschile e sciabola femminile. In Bulgaria, dove sarà presente anche il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, il capo delegazione azzurro sarà il vicepresidente vicario della Fis, Maurizio Randazzo. Ogni CT avrà con sè due maestri di staff: con Stefano Cerioni, per il fioretto, ci saranno Fabio Galli e Filippo Romagnoli; Dario Chiadò, per la spada, verrà affiancato da Andrea Candiani e Daniele Pantoni; Nicola Zanotti, per la sciabola, sarà supportato da Benedetto Buenza e Alessandro Di Agostino. Al fianco degli atleti a Plovdiv, inoltre, anche il medico Riccardo Capitani, i fisioterapisti Benedetto Coraci e Andrea Giannattasio, i tecnici delle armi Gianluca Farinelli e Michael Pasut, e il responsabile dell’Area tecnica federale Adriano Bernardini. L’inserimento in calendario last minute dell’Europeo Individuale ha ovviamente costretto le Nazionali azzurre a modifiche in corsa i programmi stabiliti, proprio nei giorni dei Campionati Italiani Assoluti al via oggi a La Spezia, ma per tutte e tre le armi, sulla scia dell’ottima stagione di Coppa del Mondo appena consegnata agli archivi (e in cui l’Italia è salita ben 66 volte sul podio), c’è grande determinazione e consapevolezza dell’importanza della kermesse in Bulgaria, con in palio sia le medaglie continentali che punti preziosi per la Qualifica Olimpica, oltre che per i ranking internazionali in vista del Mondiale di luglio a Milano.

