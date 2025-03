ROMA (ITALPRESS) – Tre fratelli Reale più Bertini: è il quartetto d’oro della sciabola maschile italiana, campione d’Europa a squadre della categoria Giovani in un’altra splendida domenica per la scherma azzurra a livello giovanile, chiusa in bellezza dal bronzo del team di spada femminile. Due podi che sanciscono la vittoria dell’Italia (anche) nel Medagliere per Nazioni Under 20, bissando il successo già conquistato tra gli Under 17, ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2025 conclusisi oggi ad Antalya, in Turchia. Manca solo il podio dei fiorettisti, piazzatisi al 5° posto, ma i titoli di coda della kermesse continentale sono inequivocabili e confermano la spedizione azzurrina potenza del Vecchio Continente, mettendone in luce non solo tanti talenti ma anche un grandissimo spirito di squadra.

E’ stata una giornata storica per la scherma italiana, perchè mai una squadra con tre fratelli era riuscita a vincere un titolo così importante. Ci sono riusciti Edoardo, Valerio e Leonardo Reale, nominati dal più grande al più piccolo, a cui si è unito Cosimo Bertini. Ne è venuto fuori, con la guida dei maestri Sorin Radoi e Luigi Miracco, il team campione d’Europa Under 20.

Compatti, solidi ed efficaci sin dalle prime battute, gli azzurrini hanno superato per 45-33 l’Olanda negli ottavi e con ancora più autorità hanno eliminato nei quarti l’Ungheria con il punteggio di 45-30. Si è arrivati così alla semifinale contro la Polonia in cui gli sciabolatori italiani hanno offerto un’altra prova di forza, vincendo con un netto 45-31 e staccando il pass per l’ultimo atto. La finale contro la Francia ha rappresentato il sigillo di una grandissima gara per l’Italia della sciabola maschile: prima in vantaggio, poi rimontati e quasi “staccati”, Bertini e i fratelli Reale con uno strepitoso “ultimo giro” di assalti, nelle tre frazioni conclusive, sono riusciti a superare per 45-40 i transalpini e a mettersi al collo la medaglia d’oro.

Svettano sul terzo gradino del podio della spada femminile, a ruota, Giulia Paulis, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso ed Elisa Treglia. Le spadiste italiane hanno debuttato superando negli ottavi di finale la Grecia per 45-29.

Nei quarti le ragazze condotte dai maestri Paolo Zanobini e Dago Tassinari hanno sciorinato un’altra ottima prestazione, battendo la Germania con il risultato di 45-34, successo che è valso un biglietto per le “top 4”. Solo in semifinale contro l’Ucraina, pur lottando con tanto carattere, l’Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 43-33. Ma non ha affatto rinunciato al sogno di una medaglia. Ed è andata a prendersela, nella sfida per il bronzo contro la Francia: in un match equilibrato ed emozionante, il quartetto Paulis-Cristofoletto-Orso-Treglia s’è imposto 38-35, conquistando un meritatissimo podio.

Quinto posto infine per il team azzurrino di fioretto maschile. Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti ed Elia Pasin erano stati ammessi per diritto di ranking ai quarti di finale, dove sono stati sconfitti dalla Germania con il punteggio di 45-35. Uno stop che ha dirottato al tabellone dei piazzamenti i fiorettisti guidati dalle maestre Francesca Bortolozzi e Maria Elena Proietti. Qui l’Italia ha battuto l’Ucraina (45-38) e Polonia (45-37), onorando sino in fondo l’Europeo e chiudendo in 5^ posizione.

L’Italia ha chiuso così con 10 medaglie l’Europeo Under 20 di Antalya, che si sommano alle 13 conquistate tra gli Under 17, vincendo – così come fatto per i Cadetti – anche il Medagliere della categoria Giovani. In totale sono ben 23 i podi per la spedizione azzurrina in Turchia, una delle più ricche degli ultimi anni. Risultati da festeggiare, prima di ripartire immediatamente: perchè già da domani per la meglio gioventù della scherma azzurra ci sarà da pensare all’obiettivo più importante della stagione: il Mondiale giovanile di Wuxi, in Cina, in programma dal 7 al 15 aprile.

