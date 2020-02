E’ un grande sabato italiano a Parenzo. La terza giornata dei Campionati Europei Giovani in terra croata si tinge d’azzurro, con l’Italia che conquista ben tre medaglie, portando a quota quattordici il computo complessivo della spedizione under17 ed under20. A portarle in dote sono Martina Favaretto e Vittoria Ciampalini, protagoniste di una straordinaria doppietta italiana nel fioretto femminile, con le due atlete che si ritrovano nel derby in finale cinto dalla più esperta delle due. La terza medaglia è l’argento vinto da Luca Fioretto nella gara di sciabola maschile, condannato solo dalla stoccata decisiva del 15-14. L’inno di Mameli risuona al cielo di Parenzo in onore di Martina Favaretto che si laurea neo campionessa europea under20, grazie al successo nella gara di fioretto femminile. Sul podio, al suo fianco, ritrova Vittoria Ciampalini che conquista la medaglia d’argento. Le due azzure si sono trovate in finale nel derby vinto da Martina Favaretto con il punteggio di 15-8.

La fiorettista di Noale, che nell’edizione di Foggia 2019 era stata medaglia di bronzo, era giunta in finale dopo che in semifinale si era imposta per 15-5 sulla romena Emilia Corbu. L’azzurra, in precedenza, aveva ottenuto i successi contro la polacca Alexandra Wieczorek per 15-3, contro la russa Anna Udovichenko per 15-10 e poi contro la bielorussa Hanna Andreyenka 15-6. Vittoria Ciampalini, dal canto suo, dopo aver vinto per 15-6 contro la tedesca Sarah Holland Cunz, poi per 15-9 contro l’ungherese Nora Hajas ed aver superato, ai quarti, col punteggio di 15-13 la russa Alexandra Sunduchkova, si era imposta per 15-12 in semifinale sulla greca Maria-Eleni Chaldaiou, prima di ritrovarsi in finale al cospetto della compagna di Nazionale. Si è fermata ai quarti di finale, invece, Marta Ricci, che durante l’assalto per la semifinale contro la portacolori della Romania Emilia Corbu si è dovuta ritirare per infortunio. Fino a quel momento aveva fatto un percorso costante vincendo 15-14 sulla spagnola Ariadna Castro nel tabellone dei 64 e poi sulle ucraine Anna Taranenko per 15-12 e Kateryna Budenko per 15-8. E’ invece uscita nel tabellone dei 64 Claudia Memoli, sconfitta 15-11 dalla spagnola Ariadna Tucker.

Nella sciabola maschile, è solo la stoccata del 15-14 in finale piazzata dall’ucraino Vasyl Humen a frapporsi tra Luca Fioretto e la medaglia d’oro. Lo sciabolatore romano sale infatti sul secondo gradino del podio dopo la sconfitta in finale, ma può festeggiare una medaglia d’argento frutto di una prestazione eccellente. Luca Fioretto, dopo la vittoria per 15-13 sul romeno Razyan Stanescu per 15-13, ha avuto la meglio sul quotato belga Arne De Ridder per 15-8. Ai quarti è giunto poi il successo sull’ucraino Pysarenko per 15-12, a cui ha fatto seguito la netta vittoria per 15-5 sull’ungherese Krisztian Rabb. Questo successo ha “vendicato” l’altro azzurro, Pietro Torre, fermatosi ai quarti perché sconfitto 15-11 proprio dal magiaro. Torre era giunto ai quarti dopo aver vnto per 15-5 il match contro il turco Umut Kaya e poi agli ottavi quello contro il romeno Alexandru Zmau col punteggio di 15-4. Sono invece usciti di scena Giorgio Marciano, eliminato dal russo Nikita Presnov per 15-13 e Mattia Rea, sconfitto 15-12 dal turco Muhammed Kalender.

(ITALPRESS).