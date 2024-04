Europei ginnastica a Rimini, Levantesi “Avremo anche il tifo con noi”

BOLGONA (ITALPRESS) - "Dobbiamo fare del nostro meglio come sempre, il clima è sempre stato dei migliori tra noi atleti, adesso un pò di tifo in più in casa non ci farà male. E poi tocca a noi in gara". Lo ha dichiarato l'azzurro Matteo Levantesi, campione d'Europa a squadre ad Antalya 2023, a margine della presentazione degli Europei di artistica in programma a Rimini dal 24 al 28 aprile (uomini) e dal 2 al 5 maggio (donne). Un appuntamento che vedrà presenti oltre 300 atleti da 35 nazioni e mette in palio i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. mf/gm/gtr