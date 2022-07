ROMA (ITALPRESS) – “Chiamerò la Bertolini. La sconfitta fa parte della vita. Sapevamo che la Francia era molto forte, e lo abbiamo visto. Ma sappiamo che gli italiani in questi momenti poi riescono ad esaltarsi. Io sono grato a queste ragazze per quello che stanno facendo, soprattutto oltre l’aspetto sportivo”. Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la sconfitta della Nazionale di calcio femminile nella gara d’esordio all’Europeo contro la Francia, a margine della presentazione, all’Aeroporto di Fiumicino, delle iniziative per la prossima celebrazione del Centenario dell’Autodromo Nazionale Monza. “Sono orgoglioso e felice, l’aeroporto di Fiumicino è bellissimo, la migliore cartolina del nostro Paese” ha aggiunto il numero uno del Coni. “Voglio dire grazie ad Ita Airways. Quando mi hanno detto che avevano deciso di intitolare gli aerei ai grandi che hanno reso importante e orgoglioso il Paese con le loro gesta in tutti gli sport, non potevamo che essere grati. Trovo sacrosanto che si rispettino anche le persone di un’epoca lontana proprio per ravvivare il fuoco della memoria alle nuove generazioni, soprattutto nello sport”.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com