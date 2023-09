ROMA (ITALPRESS) – Altre gioie per gli azzurri ai Campionati Europei di Triathlon Cross, a Riva del Garda, in Trentino. Marta Menditto (Sai Frecce Bianche) e Michele Bonacina (Valdigne Triathlon) sono diventati i nuovi campioni europei di specialità, dominando le rispettive gare, arrivando entrambi al traguardo a braccia. L’azzurro Bonacina ha vinto con il tempo di 1:32:52 davanti al ceco Lukas Kocar, arrivato al traguardo con oltre 30″ di svantaggio dall’italiano, e al francese Theo Dupras, terzo con il tempo di 1:33:43. Buoni piazzamenti per gli altri azzurri in gara: 5° posto per Niccolò Sancisi e 8° posto per Matteo Sfregola, entrambi in top ten. Federico Spinazzè (Silca Ultralite) ha chiuso la sua prova in 12esima posizione.

Marta Menditto, fresca campionessa in carica di Cross Duathlon a Riva del Garda, centra il titolo anche nella specialità del Cross, arrivando prima al traguardo davanti alla svizzera Anna Zehnder, medaglia d’argento, e all’olandese Romy Spoelder, bronzo.

Ancora medaglie azzurre nella categoria Under 23 uomini con l’oro e il titolo continentale per Niccolò Sancisi della società Dinamo Triathlon Pesaro e medaglia d’argento per Matteo Sfregola della K3 Cremona. Ha completato il podio di categoria Hugo Bourjon.

Nella gara Under 23 donne, invece, sfortunata la prova di Noemi Bogiatto, che è stata costretta al ritiro per un problema meccanico alla sua bicicletta. Il titolo di categoria è andato alla olandese Romy Spoelder, davanti alla portoghese Beatriz Ferreira, seconda, e alla ceca Stepanka Bisova, terza.

– foto Ufficio Stampa FITRI –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]