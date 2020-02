Nella giornata inaugurale dei Campionati Europei Cadetti e Giovani Porec2020 l’Italia festeggia già la prima medaglia. E’ quella d’argento che porta in dote Simone Mencarelli al termine della gara di spada maschile Cadetti. Lo spadista azzurro under17 si ferma solo in finale contro lo svizzero Theo Brochard capace di piazzare il 15-9 che gli permette di festeggiare il titolo continentale.

Simone Mencarelli era giunto in finale dopo aver sconfitto ai quarti il russo Artem Sarkisan col punteggio di 15-9 e poi in semifinale il francese Iino Heurlin-Vazquez per 15-12.

In precedenza, lo spadista torinese , dopo il percorso netto nella fase a gironi, aveva vinto il match del turno dei 64 contro lo svedese Hugo Brandberg per 15-8, proseguendo poi con le vittoi per 15-5 sullo spagnolo Alberto Luque e per 15-14 sullo svedese Christopher Kelly.

Si erano fermati nel tabellone dei 64 invece gli altri tre spadisti italiani under17: Davide Santoro, sconfitto 15-10 dal russo Alexey Udovichenko, Fabrizio Cuomo, superato 15-13 dal serbo Jovan Jovanovic, ed Andrea Ursini eliminato per mano dell’israeliano Dov Ber Vilensky capace di piazzare la decisiva stoccata del 15-14. Nella gara di sciabola femminile Cadetti Manuela Spica e Michela Landi sono uscite di scena nel turno dei 16. La prima è stata sconfitta dalla turca Nisanur Erbil per 15-5, mentre Michela Landi è stata fermata dalla bulgara Emma Neikova col punteggio di 15-8. Stop nelle 32 invece per Mariella Viale, eliminata dalla francese Ilona Ribeiro col punteggio di 15-7, e per Francesca Burli, superata 15-8 dall’altra transalpina, Lola Tranquille. Domani, nella seconda giornata di gara, saranno protagonisti in pedana i fiorettisti e le spadiste under17.

