ROMA (ITALPRESS) – Le prime stime sul voto al Parlamento europeo che giungono dai Paesi dove si sono già chiuse le urne, rivelano una crescita diffusa dell’ultradestra. Se i dati saranno confermati l’ultradestra sarebbe prima in Francia e Austria. Tiene comunque il Ppe, che sarebbe primo all’europarlamento con 181 seggi, seguito dal Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici con 135 seggi. Quindi i liberali di Renew Europe con 82 seggi e a seguire il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei che ne conquisterebbero 71. Ancora: la destra di Id 62; i Verdi 53; The Left (La Sinistra al Parlamento Europeo) 34; 51 seggi andrebbero a non iscritti e 51 seggi a neoeletti senza appartenenza a un gruppo politico del Parlamento uscente. (ITALPRESS).

fonte foto: IPA