ROMA (ITALPRESS) – “Le liste per le europee non devono essere una buonuscita per politici a fine carriera. Quello che si decide a Bruxelles e Strasburgo riguarda il tipo di Europa che vogliamo: quella che immaginiamo noi non è quella dell’austerità che vorrebbe Meloni”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein in diretta a Piazza Pulita su La7. “L’obiettivo per le europee è aprirci alla società civile e alle migliori competenze possibili: se io stessa mi candiderò o no lo valuterò in seguito, per ora posso solo dire che il 27 gennaio saremo a Cassino per la prima tappa elettorale”, aggiunge Schlein.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).