ROMA (ITALPRESS) – “Roberto Vannacci riempie le sale ovunque vada, poi saranno gli elettori a decidere. Non capisco le polemiche. La sinistra ha deciso di candidare una ragazza che in questo momento è detenuta in un carcere all’estero con accuse di violenze gravissime. C’è un partito di sinistra che ha deciso che l’Italia in Europa fosse rappresentata da lei. Io ho scelto una cosa diversa, ho scelto che possa essere rappresentata da un generale che ha guidato i suoi uomini a combattere i terroristi islamici. Penso che Vannacci prenderà tanti voti, non solo ‘di pancià o dei militari, come dicono i giornali, prenderà i voti di persone che credono ancora in alcuni valori come l’onore e la rettitudine che uno come Vannacci può rappresentare”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di “Non Stop News”, su Rtl 102.5.

“Non ho condiviso tutti i passaggi del suo libro, su alcune posizioni non sono d’accordo. Nella vita privata non penso che ci siano eterosessuali, omosessuali o transessuali, penso che ci siano donne e uomini – prosegue -. Non sono scaramantico, la Lega penso che sarà una bella sorpresa e penso che crescerà rispetto alle ultime elezioni politiche. Due milioni e mezzo di italiani ci hanno dato fiducia, l’aria che sento in giro è buona perchè apprezzano ciò che stiamo facendo”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).