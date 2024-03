MILANO (ITALPRESS) – “Chiunque nella mia giunta si candidi” alle Europee “sarà da me aiutato e sostenuto, lo prendo anche come un segno di apprezzamento da parte dei partiti rispetto alla qualità delle persone che lavorano con me. Rimane il fatto che io devo pensare all’interesse di Milano, che è che la giunta lavori al massimo del suo organico. Quindi io aiuterò tutti ma, nel momento in cui le liste saranno ufficializzate, se qualcuno si candida io devo pensare a un successore. Non chiedo le dimissioni assolutamente ma devo pensare a un successore perchè dal giorno dopo è chiaro che non posso rischiare per Milano di lasciare un ruolo vuoto. E non ho intenzione di prendermi degli interim perchè non sarebbe serio vista la complessità del momento”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del convegno promosso da Anpi e Cgil a Palazzo Marino sugli scioperi del 1944, rispondendo a chi gli chiedeva dell’eventualità di una candidatura alle Europee degli assessori Pierfrancesco Maran e Alessia Cappello.

– Foto. Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).