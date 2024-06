Europee, Reguzzoni “Ppe sarà in maggioranza, l’Italia pesi di più”

MILANO (ITALPRESS) - Bisogna "portare il lavoro in Europa: se non recuperiamo competitività delle nostre imprese e potere d'acquisto nelle nostre buste paga e nei nostri redditi, saremo sempre più poveri". Lo spiega Marco Reguzzoni, candidato indipendente di Forza Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Elezioni europee" dell'agenzia Italpress. Per quanto riguarda le alleanze post-voto, "dipende come voteranno gli altri Paesi europei e dalle decisioni che prenderanno i leader. Salvini ha già detto che sta all'opposizione, quindi il voto alla Lega è un voto politicamente inutile, mentre invece il PPE, indipendentemente da quello che faranno gli altri, sarà al governo. Auspico che ci sia una vittoria di un centrodestra moderato in tutta Europa, se questo però non dovesse accadere si dovranno prendere altre decisioni, ma il Partito Popolare Europeo sarà in maggioranza. Ho scelto di candidarmi nel PPE, perché in questo modo si possono difendere i nostri interessi". Potrebbero esserci dei riflessi nazionali di questo voto? "Questo dipende dalle posizioni che prende Salvini: ho visto attaccare il presidente Mattarella in maniera pesante, questo è sbagliato, il Presidente della Repubblica non si attacca mai. Sono toni da campagna elettorale, credo che non ci si debba mai spingere oltre un certo livello".