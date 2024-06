LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le elezioni del Parlamento europeo hanno scosso il Partito laburista, che si è ritrovato nel centro di vari scandali, con l’ultimo che riguarda l’accordo fraudolento di privatizzazione di tre ospedali statali che ha portato alla citazione in giudizio dell’ex primo ministro Joseph Muscat, di tre ex ministri e dell’ex capo di gabinetto. Il divario tra i due principali partiti maltesi si è ridotto al 3%, sfidando completamente i sondaggi pre-elettorali. Nel 2019, il Partito laburista ha vinto le elezioni europee con un’enorme maggioranza di 42.600 voti sul Partito nazionalista e nelle elezioni generali del 2022 ha ottenuto una maggioranza di 39.400 voti. Sebbene il Partito laburista si sia assicurato il voto popolare, ha perso circa il 75% della maggioranza del 2019 e ha concesso un seggio al Parlamento europeo. Il Partito Laburista ha ridotto la maggioranza a 8.454 voti e un seggio in meno. Il Partito nazionalista ha ridotto il divario in modo impressionante. L’eurodeputata nazionalista e presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha ottenuto il maggior numero di voti mai ottenuto da un candidato eurodeputato. Ha ottenuto la cifra record di 81.130 voti. Il presidente del PE Roberta Metsola, David Casa e Peter Agius sono stati eletti per il Partito nazionalista mentre Alex Agius Saliba, Daniel Attard e Thomas Bajada rappresenteranno il Partito laburista come eurodeputati. Secondo la Commissione elettorale, i laburisti hanno ottenuto 117.805 voti mentre i nazionalisti ne hanno ottenuti 109.351. Sabato scorso 269.551 persone hanno espresso il loro voto alle elezioni del Parlamento europeo, con un’affluenza alle urne per l’intera settimana elettorale che ha raggiunto il 72,82% degli elettori registrati.

