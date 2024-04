Europee, Mattarella “Mi auguro grande partecipazione al voto”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - "Tra qualche settimana 400 milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento: sarà un grande esercizio di democrazia. Mi auguro che vi sia una grande partecipazione al voto, perché in questo modo i cittadini sono protagonisti del futuro del continente e dell’Unione di cui fanno parte". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alle celebrazioni per il ventesimo anniversario dell’adesione della Slovenia all’Unione europea. "Sarà compito poi delle Istituzioni europee e dei governi adoperarsi perché l’Unione sia protagonista nella vita internazionale, recandovi il suo contributo che è essenzialmente di volontà di pace, di collaborazione e di stabilità", ha aggiunto. ads/gsl