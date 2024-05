Europee, Franzi “Regolamentare i social network”

MILANO (ITALPRESS) - “Penso che oggi un’urgenza sia quella della regolamentazione dei social media perché l’Europa mette al centro l’importanza dell’individuo, della democrazia, dello stato di diritto, e gli individui sono anche i ragazzi. Io faccio parte di un partito riformista, le riforme sono per le generazioni future e la tutela dei ragazzi è fondamentale”. Così Alessandra Franzi, candidata al collegio Nord-Ovest per Stati Uniti d’Europa alle europee 2024, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano - Elezioni europee” dell’Agenzia Italpress. sat/gsl