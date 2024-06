Europee, Della Vedova “Chiederemo la fine del diritto di veto”

ROMA (ITALPRESS) - “Orban ha detto che dirà no a ogni supporto all’Ucraina da ora in poi: basta il supporto di un qualsiasi paese a Putin per bloccare qualsiasi decisione europea. La nostra prima richiesta sarà proprio la fine del diritto di veto, per togliere l’unanimità europea in tema di politica estera e di sicurezza: divisi come siamo non saremmo mai in grado di difenderci da eventuali aggressioni". A dirlo Benedetto Della Vedova, deputato e fondatore di +Europa, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano – Elezioni europee 2024" dell’agenzia Italpress. fsc/mrv/gsl/