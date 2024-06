MILANO (ITALPRESS) – Dopo la prima giornata di voto per le elezioni europee e per il rinnovo di circa 3.700 comuni e del consiglio regionale del Piemonte, alle 7 questa mattina hanno riaperto le urne. Si potrà votare fino alle 23 di questa sera.

L’affluenza di ieri alle 23 era del 14,64%. Al voto anche i cittadini di altri 19 paesi dell’Unione. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti per l’Europa.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma