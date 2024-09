BANYOLES (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italia del triathlon sale sul podio a Banyoles (Spagna) nell’Europe Triathlon Youth Championships Festival. Vittoria Facco, portacolori del G.S. Fiamme Oro, nella finale A donne ha conquistato la medaglia di bronzo con il tempo di 22:24 alle spalle della francese Anouk Rigaud e della russa Sofia Tikhonova, rispettivamente oro e argento. Quarto posto ai piedi del podio con 22:32 per Carlotta Verde della società T.D Rimini, 15^ piazza per l’ultima azzurra in gara nella Finale A Vanessa Del Carlo (Team Star). Nella Finale B donne prima e seconda piazza rispettivamente per Licia Ferrari del Valdigne Triathlon e Chiara Guarisco del Doria Nuoto Loano 2000. Nella Finale A maschile Achille Alessandri (T.D. Rimini), il miglior azzurro in gara, ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Ruben Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano), il secondo azzurro che ha superato le semifinali di ieri, ha chiuso al 13° posto. Nella Finale B Aaron Franceschini della società Leosport è arrivato 9°. La vittoria di questa edizione del Festival spagnolo della categoria Youth è andata al francese Leni Remer-Mancini, che ha tagliato in testa il traguardo davanti allo spagnolo Lucas Garcia Picon e all’ungherese Andras Szucs. La gara si è svolta sulle distanze di 270 mt di nuoto, 6.6 km di ciclismo e 1.6 km di corsa. L’Europe Triathlon Youth Championships di Banyoles si chiuderà domani, domenica 8 settembre, con la gara con la gara mixed relay con partenza alle ore 8:15.

