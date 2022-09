ROMA (ITALPRESS) – Il rumeno Radu Petrescu arbitrerà la sfida tra la Roma e i finlandesi dell’HJK, valida per la seconda giornata del gruppo C di Europa League, in programma giovedì allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 21. Gli assistenti saranno i connazionali Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, mentre il quarto uomo sarà Marcel Birsan; al Var ci saranno l’olandese Pol van Boekel e il tedesco Bastian Dankert. Per Midtjylland-Lazio, seconda giornata del gruppo F in campo alle 18.45, è stato designato il montenegrino Nikola Dabanovic con gli assistenti Milovan Djukic e Vladan Todorovic e il quarto uomo Milos Boskovic; al Var ci saranno gli sloveni Nejc Kajtazovic e Asmir Sagrkovic.

Sarà invece lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez ad arbirare la sfida tra Istanbul Basaksehir e Fiorentina, seconda giornata del gruppo A di Conference League in programma giovedì alle ore 21 allo stadio Basaksehir Fatih Terim. Ad assisterlo i connazionali Guadalupe Porras Ayuso e Josè Antonio Garrido Romero, mentre il quarto arbitro sarà Miguel Angel Ortiz Arias. Per la Fiorentina è una partita importante dopo il pareggio dell’esordio contro l’RFS.

