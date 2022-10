Eurodeputata si taglia i capelli per i diritti delle donne in Iran

La protesta per i diritti delle donne in Iran arriva al Parlamento Europeo. L'eurodeputata svedese Abir Al-Sahlani si è tagliata i capelli, in segno di solidarietà con le donne iraniane dopo la barbara esecuzione di Masha Amini. mgg/gtr