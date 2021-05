PERUGIA (ITALPRESS) – Un anno di transizione, il 2021, che vedrà trasferire Eurochocolate dal centro storico di Perugia al centro fieristico di Umbriafiere, in attesa del ritorno, il prossimo anno, nel capoluogo umbro. La scelta, presentata alla Regione Umbria e al Comune di Perugia, nasce dell’esigenza di mettere in scena un’edizione, a suo modo straordinaria, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per il settore fieristico, la cui ripartenza è già fissata per il prossimo 1o Luglio.

Così, per la prima volta nella sua storia, Eurochocolate esce dal centro storico di Perugia, che comunque ospiterà un episodio simbolico in Piazza IV Novembre, a testimoniare il forte legame con quella che ogni anno a Ottobre si trasforma in una vera e propria Capitale del Cioccolato.

“Durante questo ultimo anno – dichiara Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate – siamo stati in tanti ad aver contribuito al fortissimo incremento di cibo in scatola. Ogni volta che aprivo una scatoletta di tonno, di zuppa di cereali o di passata di pomodoro mi domandavo come mai il mondo del cioccolato non avesse mai fatto un uso convinto di questa tipologia di packaging, altamente sostenibile e concettualmente molto interessante. Abbiamo cosi provato a riempire alcune scatole di varie forme con differenti tipologie di cioccolato e ci siamo accorti che il risultato era così interessante da unirlo, poi, ad un’esclamazione che non ha bisogno di spiegazioni”.

Il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, perfettamente baricentrico tra Perugia e Assisi – due delle mete umbre più attrattive dal punto di vista turistico ricettivo – assolverà quindi il compito di accompagnare l’evento in questo anno transitorio, in attesa, come detto, di un prossimo 2022 quando Eurochocolate tornerà a Perugia con una doppia edizione. La prima dal 7 al 10 aprile, a ridosso della Pasqua, con un Eurochocolate “A passo d’uovo”, mentre dal 14 al 23 Ottobre si terrà la tradizionale dieci giorni con il consueto format che ha reso celebre l’evento in tutto il mondo.

