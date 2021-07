Euro2020, Salvini “Spero di inginocchiarmi non all’inizio ma alla fine”

"La finale la guardo da casa e spero di inginocchiarmi non all'inizio ma alla fine della partita per aver vinto. Gli inginocchiamenti a priori li lascio ad altri. Al massimo mi inginocchio in chiesa". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante la visita a un gazebo nel centro di Genova. fcn/mgg