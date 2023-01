ROMA (ITALPRESS) – Euro Ncap incorona le auto prime in classifica nelle rispettive categorie per i punteggi riportati nei test condotti nel 2022. Per la prima volta figurano due Tesla e due nuovi marchi cinesi appena “sbarcati” sul mercato europeo.

I risultati sottolineano l’importanza della massima valutazione a cinque stelle Euro Ncap per certificare la sicurezza, la credibilità e la qualità delle auto vendute non soltanto nel Vecchio Continente. Ecco i sei modelli premiati: Hyundai Ioniq 6 è la best-in class nella categoria Large Family Car; Ora Funky Cat primeggia tra le Small Family Car; Tesla Model S tra le Executive Car; Tesla Model Y trionfa nella categoria Small Off-Roader e WEY Coffee 01 si mette in evidenza tra le Large Off-Roader. Dal 2021, Euro Ncap valuta anche le auto elettriche e assegna un premio alle migliori prestazioni di sicurezza; quest’anno il riconoscimento va alla Tesla Model S.

“Il 2022 è stato uno degli anni più impegnativi di Euro Ncap – dichiara il segretario generale Michiel van Ratingen – con molti nuovi marchi e nuove tecnologie da valutare, proponendo sul mercato soluzioni sicure a tutto vantaggio della sicurezza offerta agli automobilisti”.

-foto Euro Ncap-

